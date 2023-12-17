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В Николаеве участников пикета "Деньги на ВСУ" не пустили в укрытие — комментарий полиции

17 декабря 2023 10:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Николаеве участников пикета "Деньги на ВСУ" не пустили в укрытие — комментарий полиции
Митингующие пикета "Деньги на ВСУ" в Николаеве. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Николаеве состоялся митинг в поддержку украинских военных под названием "Деньги на ВСУ". Во время оглашения воздушной тревоги в городе, протестующих не пустили в укрытие горсовета. Полиция начала уголовное производство по факту оставления граждан в опасности.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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В Николаеве протестующих не пустили в укрытие

Местное издание Новини-N распространило видео с места происшествия. На нем видно, что митингующие не могут попасть в укрытие горсовета. По словам протестующих, они пытались зайти в здание горсовета, однако их не пустили.

Отмечается, что после оглашения отбоя воздушной тревоги представители горсовета обратились к людям и объяснили, что тревога закончилась. Пока неизвестно, почему людей не пустили в укрытие до этого.

"На здании горсовета есть таблички, что внутри есть укрытие, однако оно оказалось закрытым. Попытки достучаться до находившихся внутри охранников оказались безрезультатными. Протестующие пытались пройти в помещение из разных входов, однако внутрь так и не попали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревога уже закончилась и снова закрыл дверь. Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался", — указали в издании.

Как отреагировала полиция

По факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве полиция начала уголовное расследование. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, однако виновникам грозит до двух лет заключения.

Комментарий полиции
Комментарий полиции. Фото: скриншот поста полиции

Напомним, в Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришли в торговый центр на Херсонском шоссе. Они перекрыли все входы и выходы в торговый центр.

Добавим, что недавно во время воздушной тревоги в школьное укрытие Киева не пустили детей. Причиной назвали то, что они были с собакой.

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