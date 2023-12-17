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У Миколаєві учасників пікету "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття — коментар поліції

17 грудня 2023 10:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Миколаєві учасників пікету "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття — коментар поліції
Мітингувальники пікету "Гроші на ЗСУ" у Миколаєві. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Миколаєві відбувся мітинг на підтримку український військових під назвою "Гроші на ЗСУ". Під час оголошення повітряної тривоги у місті протестувальників не пустили до укриття міськради. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом залишення громадян у небезпеці.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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У Миколаєві протестувальників не пустили до укриття

Місцеве видання Новини-N поширило відео з місця події. На ньому видно, що мітингувальники не можуть потрапити в укриття міськради. За словами протестувальників, вони намагалися зайти до будівлі міськради, однак їх не пустили. 

Зазначається, що після оголошення відбою повітряної тривоги представники міськради звернулися до людей і пояснили, що тривога закінчилася. Наразі не відомо, чому людей не пустили в укриття до цього.

"На будівлі міськради є таблички, що всередині є укриття, проте вона виявилася закритою. Спроби достукатися до охоронців, які були всередині, виявилися марними. Протестувальники намагалися пройти до приміщення з різних під'їздів, однак усередину так і не потрапили. Коли ж охоронець відчинив двері, він тільки сказав, що тривогу вже відбили і знову зачинив двері. Якось прокоментувати те, що він не відчинив двері раніше, під час тривоги, він відмовився", — вказали у виданні.

Як відреагувала поліція

За фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги у Миколаєві поліція розпочала кримінальне розслідування. Наразі встановлюються причини та обставини події, однак винуватцям загрожує до двох років ув'язнення.

Коментар поліції
Коментар поліції. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Додамо, нещодавно під час повітряної тривоги у шкільне укриття Києва не пустили дітей. Причиною назвали те, що вони були з собакою.

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