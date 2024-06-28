Госагентство восстановления не потратило ни одной гривны с помощью партнеров — Минфин

Восстановление поврежденного дома. Фото: Государственное агентство развития и восстановления инфраструктуры

Государственное агентство развития и восстановления инфраструктуры не использовало ни одной гривны из предусмотренных на восстановление в текущем году 7,8 миллиарда гривен от международных финансовых организаций. Такие ситуации в Госагентстве системные и наблюдались и в прошлом году.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины комментарии для Укринформа в пятницу, 27 июня.

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"В 2024 году для Агентства восстановления предусмотрен ресурс от всех МФО на сумму 7,8 млрд гривен. Однако по состоянию на 1 июня 2024 года из этой суммы Агентство восстановления не потратило ни одной гривны, то есть фактическое использование средств составляет 0 гривен. Это означает, что состоянием на последнюю отчетную дату возможности для использования международных средств на восстановление Агентство восстановления не реализовало, а значит, плановые показатели не достигнуты", — отметили в министерстве.

В ведомстве заявили, что аналогичные ситуации с использованием средств международных партнеров в Госагентстве являются систематическими. К примеру, в 2023 году МФО предоставляло финансирование на сумму 11,4 миллиарда гривен, однако фактическое использование этих средств Агентством за прошлый год также составляло нулевую сумму.

В Министерстве финансов также сообщили, что из планируемых на 2023-2024 год бюджетных средств на сумму 195,7 миллиарда гривен Агентство восстановления использовало только 92,3 миллиарда гривен. Это включает 82 миллиарда гривен в 2023 году и 10,3 миллиарда гривен на 1 мая 2024 года.

Напомним, 18 июня Кабинет Министров принял решение о увольнении Мустафы Найема с должности главы Госагентства восстановления. Его обязанности временно исполняет Комендант Роман.

Также мы писали, что правительство Канады предоставит Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, повредившейся россиянами.