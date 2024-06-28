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У Мінфіні розповіли, скільки коштів від партнерів витратило агентство відновлення цього року

28 червня 2024 16:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Держагентство відновлення не витратило жодної гривні з допомоги від партнерів — Мінфін
Відновлення пошкодженого будинку. Фото: Державне агентство розвитку та відновлення інфраструктури
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Державне агентство розвитку та відновлення інфраструктури не використало жодної гривні з передбачених на відновлення у поточному році 7,8 мільярдів гривень від міжнародних фінансових організацій. Такі ситуації у Держагенстві є системними та спостерігались і минулого року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України коментарі для Укрінформу у п'ятницю, 27 червня.

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"У 2024 році для Агентства відновлення передбачено ресурс від усіх МФО на суму 7,8 млрд гривень. Однак станом на 1 червня 2024 року з цієї суми Агентство відновлення не витратило жодної гривні, тобто фактичне використання коштів становить 0 гривень. Це означає, що станом на останню звітну дату можливості для використання міжнародних коштів на відновлення Агентство відновлення не реалізувало, а отже, планові показники не досягнуто", — зазначили в міністерстві.

У відомстві заявили, що аналогічні ситуації з використанням коштів міжнародних партнерів у Держагентстві є систематичними. Наприклад, у 2023 році МФО надавало фінансування на суму 11,4 мільярда гривень, проте фактичне використання цих коштів Агентством за минулий рік також становило нульову суму.

У Міністерстві фінансів також повідомили, що з планованих на 2023-2024 рік бюджетних коштів у сумі 195,7 мільярда гривень Агентство відновлення використало лише 92,3 мільярда гривень. Це включає 82 мільярди гривень у 2023 році та 10,3 мільярда гривень станом на 1 травня 2024 року.

Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів ухвалив рвшення про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Держагентства відновлення. Його обов’язки тимчасово буде виконувати Комендант Роман.

Також ми писали, що уряд Канади надасть Україні 28 мільйонів доларів США на низку проєктів з відновлення. Найбільшу частину суми передадуть на відновлення енергетичної інфраструктури, яку пошкодили росіяни.

Мінфін
фінансова допомога
гроші
Україна
інфраструктура
відновлення

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