Обновление данных в Резерв+ — сколько украинцев воспользовались приложением

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжают обновлять данные в приложении "Резерв+". В общей сложности уже 2,7 миллиона человек воспользовались приложением.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook в пятницу, 12 июля.

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Обновление данных в "Резерв+"

По словам Черногоренко, примерно 90-100 тысяч граждан каждый день обновляют данные онлайн.

"Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как "Резерв+", — подчеркнула она.

Заместитель министра отметила, что миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра.

Черногоренко сообщила, что из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. По ее словам, факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", — добавила она.

Пост Черногоренко. Фото: скриншот

Напомним, согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. А работники ТЦК и СП будут иметь право проверять на улице, обновили ли мужчины военно-учетную информацию.

Также 12 июля под киевскими центрами по предоставлению административных услуг образовались огромные очереди из мужчин. Кто-то приходит уже в третий раз, а кому-то везет с первого раза.