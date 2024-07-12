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У Міноборони назвали кількість українців, які оновили дані в Резерв+

12 липня 2024 17:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Оновлення даних в Резерв+ — скільки українців скористалися застосунком
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українці продовжують оновлювати дані в застосунку "Резерв+". Загалом вже 2,7 мільйона людей скористалися застосунком.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook у п'ятницю, 12 липня.

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Оновлення даних у "Резерв+"

За словами Черногоренко, приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як "Резерв+", — наголосила вона.

Заступниця міністра зазначила, що мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. 

Черногоренко повідомила, що з цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. За її словами, факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки. 

"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", — додала вона.

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Допис Черногоренко. Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. А працівники ТЦК та СП матимуть право перевіряти на вулиці, чи оновили чоловіки військово-облікову інформацію.

Також 12 липня під київськими центрами з надання адміністративних послуг, утворилися велетенські черги з чоловіків. Хтось приходить вже втретє, а комусь щастить із першого разу.

Міноборони українці Україна мобілізація резерв

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