В Минобороны рассказали, сколько территории удалось разминировать в 2023 году

Разминирование территории Украины. Фото: "Вечерний Киев"

В течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.

Об этом на итоговом заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины, руководитель Секретариата НОПМД полковник Руслан Берегуля.

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По словам Берегули, эта площадь составляет 10% от предварительной оценки загрязнения.

"18 тысяч квадратных километров территории определены такими, которые не содержат доказательств загрязнения. То есть, учитывая проведенные мероприятия нетехнического обследования в 2023 году, площадь территорий, которые потенциально загрязнены, на сегодня удалось уменьшить до 156 тысяч квадратных километров", — подчеркнул он.

В Минобороны отметили, что нетехническое обследование — это работа по сбору и анализу данных о наличии, типе, распределении мин и взрывоопасных остатков войны для идентификации опасных территорий, для которых необходимо проведение дальнейшего разминирования.

Берегуля сообщил, что в 2023 году таким обследованием охватили 115 территориальных громад суммарной площадью более 50 тысяч квадратных километров.

По его словам, в этом году подразделения разминирования служб, находящихся в непосредственном подчинении Минобороны, проверили и очистили от взрывоопасных предметов 1 300 квадратных километров деоккупированных территорий Украины. Всего идентифицировано было 1 883 загрязненных взрывоопасными предметами участка.

В этом году было разминировано:

4 512 километров автомобильных дорог;

1 064 километра линий электропередач;

2 464 километра железнодорожных путей.

По словам полковника, в общей сложности на этих территориях специалисты изъяли и обезвредили почти 275 тысяч взрывоопасных предметов.

"За этот год сделано очень много. Мы научились работать вместе. До конца первого квартала планируем выполнить все заявленные нами обязательства. Во-первых, набрать те способности, которые нам необходимы для очистки наших земель. Во-вторых, обеспечить тесное взаимодействие и устранение всей проблематики, относительно наших партнеров, которые хотят зайти, как неправительственные операторы из других стран. В-третьих, мы должны иметь четкую координацию нашей деятельности. Если эти все вопросы решим — мы выполним в установленные сроки, то что пообещали руководству государства, а в первую очередь людям, которые хотят вернуться на свою землю и жить спокойно и безопасно", — отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк на итоговом заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Планы на следующий год:

нетехническое обследование 40 тысяч квадратных километров на территории 59 объединенных территориальных громад в деоккупированных областях;

непосредственные мероприятия по гуманитарному разминированию на 239 участках общей площадью 937 гектаров.

Берегуля сообщил, что работы будут проводить за пределами 20-километровой зоны от линии боевого соприкосновения.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

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