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У Міноборони розповіли, скільки території вдалося розмінувати у 2023 році

29 грудня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони розповіли, скільки території вдалося розмінувати у 2023 році
Розмінування території України. Фото: "Вечірній Київ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

Про це на підсумковому засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України, керівник Секретаріату НОПМД полковник Руслан Берегуля

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За словами Берегулі, ця площа складає 10% від попередньої оцінки забруднення.

"18 тисяч квадратних кілометрів території визначено такими, що не містять доказів забруднення. Тобто, враховуючи проведені заходи нетехнічного обстеження у 2023 році, площу територій, які потенційно забруднені, на сьогодні вдалось зменшити до 156 тисяч квадратних кілометрів", — наголосив він.

У Міноборони зазначили, що нетехнічне обстеження — це робота зі збору та аналізу даних про наявність, тип, розподіл мін та вибухонебезпечних залишків війни для ідентифікації небезпечних територій, щодо яких необхідне проведення подальшого розмінування. 

Берегуля повідомив, що у 2023 році таким обстеженням охопили 115 територіальних громад сумарною площею понад 50 тисяч квадратних кілометрів.

За його словами, цього року підрозділи розмінування служб, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Міноборони, перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 1 300 квадратних кілометрів деокупованих територій України. Загалом ідентифіковано було 1 883 забруднених вибухонебезпечними предметами ділянки.

У цьому році було розміновано:

  • 4 512 кілометрів автомобільних доріг;
  • 1 064 кілометри ліній електропередач;
  • 2 464 кілометри залізничних колій.

За словами полковника, загалом на цих територіях фахівці вилучили та знешкодили майже 275 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"За цей рік зроблено дуже багато. Ми навчились працювати разом. До кінця першого кварталу плануємо виконати всі заявлені нами зобов’язання. По-перше, набрати ті спроможності, які нам необхідні для очищення наших земель. По-друге, забезпечити тісну взаємодію та усунення всієї проблематики, щодо наших партнерів, які хочуть зайти, як неурядові оператори з інших країн. По-третє, ми повинні мати чітку координацію нашої діяльності. Якщо ці всі питання вирішимо – ми виконаємо у встановлені строки, те що пообіцяли керівництву держави, а в першу чергу людям, які хочуть повернутись на свою землю і жити спокійно та безпечно", — наголосив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк на підсумковому засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.

Плани на наступний рік:

  • нетехнічне обстеження 40 тисяч квадратних кілометрів на території 59 об’єднаних територіальних громад у деокупованих областях;
  • безпосередні заходи з гуманітарного розмінування на 239 ділянках загальною площею 937 гектарів.

Берегуля повідомив, що роботи будуть проводити поза межами 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот
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Допис Міноборони. Фото: скриншот
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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні. Йдеться про IT-коаліцію та Коаліцію з розмінування

Також ми писали, що Болгарія, Румунія та Туреччина — країни-члени НАТО — планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря. Відомо, що це відбудеться 11 січня у Стамбулі. 

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