Как получить УБД — в правительстве объяснили новые правила

В Минреинтеграции объяснили, как получить УБД по упрощенной процедуре
Кабинет министров упростил порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД). Изменение процедуры оформления должно уменьшить нагрузку на воинские части.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в понедельник, 15 июля.
Как получить УБД по упрощенной процедуре
В Минреинтеграции рассказывают, что теперь подать заявку на получение статуса участника боевых действий можно будет в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства.
Также скоро эту услугу можно будет оформить онлайн на портале "Дія".
"Такие изменения позволят не только упростить жизнь защитникам и защитницам, но и снизить нагрузку на воинские части", — говорится в сообщении.
Ранее процесс оформления УБД занимал много времени, требовал бумажных документов и личного визита в воинскую часть.
Напомним, недавно правительство одобрило постановление о возможности оформления УБД онлайн.
Мы также писали, что по состоянию на 22 августа 2023 года в Украине насчитывалось около миллиона участников боевых действий. Льготы по УБД доступны военным и ветеранам, которые оформили соответствующее удостоверение, а пользоваться ими имеют право не только сами участники УБД, но и некоторые их родственники.
Читайте Новини.LIVE!