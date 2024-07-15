Как получить УБД — в правительстве объяснили новые правила

Украинские военнослужащие. Фото: Reuters

Кабинет министров упростил порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД). Изменение процедуры оформления должно уменьшить нагрузку на воинские части.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в понедельник, 15 июля.

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В Минреинтеграции рассказывают, что теперь подать заявку на получение статуса участника боевых действий можно будет в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от зарегистрированного места жительства.

Также скоро эту услугу можно будет оформить онлайн на портале "Дія".

"Такие изменения позволят не только упростить жизнь защитникам и защитницам, но и снизить нагрузку на воинские части", — говорится в сообщении.

Ранее процесс оформления УБД занимал много времени, требовал бумажных документов и личного визита в воинскую часть.

Напомним, недавно правительство одобрило постановление о возможности оформления УБД онлайн.

Мы также писали, что по состоянию на 22 августа 2023 года в Украине насчитывалось около миллиона участников боевых действий. Льготы по УБД доступны военным и ветеранам, которые оформили соответствующее удостоверение, а пользоваться ими имеют право не только сами участники УБД, но и некоторые их родственники.