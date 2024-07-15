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У Мінреінтеграції пояснили, як отримати УБД за спрощеною процедурою

15 липня 2024 16:36
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як отримати УБД — в уряді пояснили нові правила
Українські військовослужбовці. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабінет міністрів спростив порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД). Зміни щодо процедури оформлення мають зменшити навантаження на військові частини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у понеділок, 15 липня.

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У Мінреінтеграції розповідають, що відтепер подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій можна буде в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від зареєстрованого місця проживання. 

Також, скоро цю послугу можна буде оформити онлайн на порталі "Дія".

"Такі зміни дадуть змогу не лише спростити життя захисникам і захисницям, а й зменшити навантаження на військові частини", — йдеться у повідомленні.

Раніше процес оформлення УБД займав багато часу, вимагав парерових документів та особистого візиту до військової частини.

Нагадаємо, нещодавно Уряд схвалив постанову про можливість оформлення УБД онлайн

Ми також писали, що станом на 22 серпня 2023 року в Україні налічувалось близько мільйона учасників бойових дій. Пільги для УБД доступні для військових та ветеранів, які оформили відповідне посвідчення, а користуватись ними мають право не тільки самі учасники УБД, а й деякі їхні родичі.

Кабінет міністрів Дія ветерани адміністративні послуги ЦНАП уряд документи учасник бойових дій військовослужбовці

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