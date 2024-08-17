В МОН назвали количество студентов, которые пошли в вузы для отсрочки от службы

Украинские студенты на лекции. Иллюстративное фото: Flickr

В Украине около 200 тысяч мужчин мобилизационного возраста поступают в вузы для фиктивного обучения. Министерство образования и науки проводит проверки и анализирует тенденции поступлении мужчин в возрасте 25 лет и выше.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, пишет UNN.

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Аномалии в поступлении в вузы мужчин

По словам Оксена Лисового, из-за увеличения количества мужчин 25+ против количества такой же категории довоенного периода, МОН выдвинуло гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования именно для фиктивного обучения.

"Сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов — от Киевских до региональных, от частных до государственных и коммунальных, малых и больших, мы обнаружили определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количеству такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни: бакалавриат, магистратуру, даже профессиональное предвысшее образование, хотя фокус был на бакалавриат, магистратуру и далее на аспирантуру", — говорит Лисовой.

Проверки в вузах

В МОН обратили внимание на проблему и провели ряд совещаний на уровне премьер-министра и Офиса президента. К совещаниям в областных военных администрациях были привлечены ректоры и представители учебных заведений.

"Будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление. Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов", — добавил министр.