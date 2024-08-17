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У МОН порахували, скільки ухилянтів навчаються в вишах

17 серпня 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
У МОН назвали кількість студентів, яки пішли у виші задля відстрочки від служби
Українські студенти на лекції. Ілюстративне фото: Flickr
Галина Шподарева - редактор

В Україні близько 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку вступають до вишів для фіктивного навчання. Міністерство освіти та науки проводить перевірки та аналізує тенденції у вступі чоловіків віком 25 років та вище. 

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пише UNN. 

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Аномалії у вступі до вишів чоловіків 

За словами Оксена Лісового, через збільшення кількості чоловіків 25+ проти кількості такої ж категорії довоєнного періоду, МОН висунуло гіпотезу, що близько 200 тисяч чоловіків вступає до закладів вищої освіти саме для фіктивного навчання

"Сьогодні, провівши вибіркові перевірки Державної служби якості освіти у ряді закладів освіти різних форм власності, рівнів і регіонів — від Київських до регіональних, від приватних до державних і комунальних, малих і великих, ми виявили певну гіпотезу. За цією гіпотезою ми можемо оцінювати, що за кількістю чоловіків 25+ і кількості такої ж категорії довоєнного періоду, зростання дозволяє нам висунути гіпотезу, що близько 200 000 чоловіків вступає до закладів вищої освіти на різні рівні: бакалаврат, магістратуру, навіть фахову передвищу освіту, хоча фокус був на бакалаврат, магістратуру і далі на аспірантуру", — каже Лісовий.

Перевірки у вишах

У МОН звернули увагу на проблему та провели низку нарад на рівні прем'єр-міністра та Офісу Президента. До нарад в обласних військових адміністраціях були залучені ректори та представники закладів освіти.

"Будемо дуже уважно перевіряти і звертати увагу на це явище. Зараз база даних нам дасть загальні показники, і ми ще раз проаналізуємо ті аномалії, які виявимо. Тут є кілька негативних аспектів", — додав міністр.

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освіта МОН вузи студенти Оксен Лісовий ухилянти Міносвіти

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