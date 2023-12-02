В Москве вспыхнул масштабный пожар на Киевском шоссе — есть погибшие

В Москве вспыхнул пожар. Фото: росСМИ

В российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

Читайте также:

Что известно о пожаре в Москве

Предварительно известно, что авария с участием нескольких машин со смертельным исходом произошла на 34 километре шоссе.

В результате столкновения загорелись легковое авто, эвакуатор и еще одно авто, последнее после удара перевернулось.

Теперь движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.

Ранее мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь уже успел охватить 4 тыс. кв. м.