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В Москве вспыхнул масштабный пожар на Киевском шоссе — есть погибшие

2 декабря 2023 02:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Москве вспыхнул масштабный пожар на Киевском шоссе — есть погибшие
В Москве вспыхнул пожар. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

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Предварительно известно, что авария с участием нескольких машин со смертельным исходом произошла на 34 километре шоссе.

В результате столкновения загорелись легковое авто, эвакуатор и еще одно авто, последнее после удара перевернулось.

Теперь движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.

Ранее мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь уже успел охватить 4 тыс. кв. м.

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