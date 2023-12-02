В Москве вспыхнул масштабный пожар на Киевском шоссе — есть погибшие
2 декабря 2023 02:20
В Москве вспыхнул пожар. Фото: росСМИ
В российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом пишут телеграмм-каналы.
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Предварительно известно, что авария с участием нескольких машин со смертельным исходом произошла на 34 километре шоссе.
В результате столкновения загорелись легковое авто, эвакуатор и еще одно авто, последнее после удара перевернулось.
Теперь движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.
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