У Москві спалахнула масштабна пожежа на Київському шосе — є загиблі
2 грудня 2023 02:20
У Москві спалахнула пожежа. Фото: росЗМІ
В російській столиці на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.
Про це пишуть телеграм-канали.
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Попередньо відомо, що аварія за участю кількох машин зі смертельним результатом сталася на 34-му кілометрі шосе.
Внаслідок зіткнення загорілися легкове авто, евакуатор і ще одне авто, останнє після удару перевернулося.
Наразі рух в сторону області зараз перекрито, на місці працюють оперативні служби міста.
Раніше ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь вже встиг охопити 4 тис. кв. м.
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