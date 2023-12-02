У Москві спалахнула масштабна пожежа на Київському шосе — є загиблі

У Москві спалахнула пожежа. Фото: росЗМІ

В російській столиці на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.

Про це пишуть телеграм-канали.

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Попередньо відомо, що аварія за участю кількох машин зі смертельним результатом сталася на 34-му кілометрі шосе.

Внаслідок зіткнення загорілися легкове авто, евакуатор і ще одне авто, останнє після удару перевернулося.

Наразі рух в сторону області зараз перекрито, на місці працюють оперативні служби міста.

Раніше ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь вже встиг охопити 4 тис. кв. м.