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В МОУ анонсировали новости об усилении позиций ВСУ после саммита НАТО

16 июля 2024 06:41
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Саммит НАТО в Вашингтоне - в МОУ рассказали новости
Заместитель министра обороны Станислав Гайдер. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Украина ожидает решения саммита, которое должно усилить позиции Украины, в том числе относительно приобретения будущих возможностей Сил обороны. Более точная информация будет уже в конце недели — 12-13 июля.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

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"12-13 июля все обо всем узнают", — ответил он коротко на вопрос корреспондентки издания относительно точной информации о предоставлении Украине военной помощи на саммите НАТО.

По его словам, президент Украины, министр обороны и все министерство обороны работают над усилением военной помощи.

"По информации президента и министра обороны, помощь оказывается. Предоставляется ли она в тех масштабах, которые хотелось бы Украине, президент тоже об этом сказал", — уточнил Гайдер.

Также он напомнил, что вопросы трансформации в МОУ уже завершены, нормирована работа международных логистических хабов, сформирован цикл автономной передачи информации, чтобы, например, "не терялся" разный груз.

"Кроме того, Минобороны — единственный орган в Украине, который отвечает за доведение потребностей до партнеров за все составляющие Сил обороны, а Генштаб — единственный орган, который формирует эти потребности", — добавил Гайдер.

Напомним, по словам замминистра обороны Станислава Гайдера, работников Министерства обороны Украины, как и Генштаба, отправляют на фронт. Речь о примерно 20% и более. Также в МОУ началась оптимизация подразделений и их укомплектование, запущены процессы планирования, ставшие более гибкими.

война НАТО ВСУ война в Украине

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