Саміт НАТО у Вашингтоні - у МОУ розповіли новини

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер. Фото: Скриншот відео

Україна очікує на рішення саміту, яке має посилити позиції України, у тому числі щодо набуття майбутніх спроможностей Сил оборони. Точніша інформація буде вже наприкінці тижня — 12-13 липня.

Про це Новини.LIVE розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

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"12-13 липня всі про все дізнаються", — відповів він коротко на запитання кореспондентки видання щодо точної інформації про надання Україні військової допомоги.

За його словами, президент України, міністр оборони і все міністерство оборони працюють над посиленням військової допомоги.

"За інформацію президента і міністра оборони, допомога надається. Чи надається вона у тих масштабах, які б хотілося Україні, президент теж про це сказав", — уточнив Гайдер.

Також він нагадав, що питання трансформації у МОУ вже завершені, унормована робота міжнародних логістичних хабів, сформований цикл автономної передачі інформації, аби, наприклад, "не губився" різний вантаж.

"Окрім того, Міноборони — єдиний орган в Україні, який відповідає за доведення потреб до партнерів за всі складові Сил оборони, а Генштаб — єдиний орган, який формує ці потреби", — додав Гайдер.

Нагадаємо, за словами заступника міністра оборони Станіслава Гайдера, працівників Міністерства оборони України, як і Генштабу, відправляють на фронт. Йдеться про приблизно 20% і більше. Також в МОУ почалася оптимізація підрозділів та їх укомплектування, запущені процеси планування, які стали більш гнучкими.

