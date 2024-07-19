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В МИД создадут онлайн-платформу для возвращения беженцев — чем она поможет

19 июля 2024 01:19
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
МИД создавал онлайн-платформу для информирования украинских беженцев о ситуации в Украине
Украинские беженцы за границей. Фото: МИД Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по беженцам Филиппо Гранди. Результатом переговоров стало решение создать онлайн-платформу "Украина – это Дом".

Об этом 18 июля в четверг сообщается на сайте МИД Украины.

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По словам Дмитрия Кулебы, платформа станет важным инструментом поддержки усилий по восстановлению и восстановлению Украины, а также будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять решение о возможности возвращения из-за границы в Украину.

Дмитрий Кулеба и Филиппо Гранди
Дмитрий Кулеба и Филиппо Гранди. Фото: МИД Украины

"Платформа "Украина – это Дом" начинает свою работу под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ). Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", — отметил Кулеба.

Министр также призвал УВКБ к решительным шагам по защите украинских детей, депортированных в Россию, с целью недопущения их незаконного усыновления и обеспечения их безопасного возвращения в Украину.

Дмитрий Кулеба поблагодарил УВКБ за предоставление нового пакета помощи для подготовки к зимнему периоду и отметил важность усиления гуманитарного реагирования для поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременной денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен.

Дмитрий Кулеба ООН МИД беженцы

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