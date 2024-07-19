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У МЗС створять онлайн-платформу для повернення біженців — чим вона допоможе

19 липня 2024 01:19
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
МЗС с творило онлайн-платформу для інформування українських біженців про ситуацію в Україні
Українські біженці за кордоном. Фото: МЗС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. Результатом переговорів стало рішення створити онлайн-платформу "Україна – це Дім".

Про це 18 липня, у четвер повідомляється на сайті МЗС України.

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За словами Дмитра Кулеби, платформа стане важливим інструментом підтримки зусиль з відновлення та відбудови України, а також буде надавати переміщеним особам і сім’ям перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України.

Дмитро Кулеба та Філіппо Гранді
Дмитро Кулеба та Філіппо Гранді. Фото: МЗС України

"Платформа "Україна – це Дім" розпочинає свою роботу під егідою Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ). Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення до України, побачити, які є можливості та переваги, та зробити поінформований вибір", — зазначив Кулеба.

Міністр також закликав УВКБ до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до Росії, з метою недопущення їх незаконного усиновлення та забезпечення їхнього безпечного повернення до України. 

Дмитро Кулеба подякував УВКБ за надання нового пакету допомоги для підготовки до зимового періоду, та наголосив на важливості посилення гуманітарного реагування для підтримки українців, що постраждали внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень

Дмитро Кулеба ООН МЗС біженці

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