В НАБУ рассказали о планах на 2024 год - Новости Украины

Руководитель НАБУ Семен Кривонос. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Во втором полугодии 2024 года необходимо создание экспертного учреждения при НАБУ, получение независимого прослушивания и прохождение независимого аудита учреждения, который будет вообще первым за время его существования.

Об этом на пресс-конференции об итогах работы НАБУ и САП рассказал глава НАБУ Семен Кривонос.

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"Создание экспертного учреждения — это важнейшая задача для антикоррупционной структуры. Ведь риск влияния на расследование НАБУ и САП — чрезвычайно высок. Также это риск утечки информации о назначенных экспертизах, об их затягивании, извращении их содержания", — пояснил Кривонос.

Следовательно, по его словам, должностное лицо не видит никакого логического объяснения, почему такое учреждение не может быть образовано и задействовано именно в досудебных расследованиях в антикоррупционной сфере в отношении топ-чиновников, проводимых НАБУ и САП.

Второй приоритет на второе полугодие 2024 года – получение независимого прослушивания. Кривонос говорит, что с 2019 года НАБУ имеет техническое основание, но эти вещи пока нереализованы.

"Мы ведем активные переговоры с СБУ, готовим проект нормативно-правового акта, где четко пропишем этапы получения технической возможности для самостоятельной прослушки. Это когда НАБУ, получив определение о получении соответствующего следственного действия, нет необходимости СБУ просить осуществлять прослушивание для нас", — пояснил Кривонос.

Также в этом году ведомство будет ждать еще и независимый аудит, который будет проведен впервые за время его существования.

Напомним, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, возглавляемое им ведомство проверит скандальный тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате российских обстрелов 8 июля. Однако открывать уголовное производство пока преждевременно.