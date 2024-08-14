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У НАБУ назвали 3 цілі на 2024 рік, серед них прослуховання телефонів

14 серпня 2024 05:35
Галина Остаповець - Журналіст
У НАБУ розповіли про плани на 2024 рік - новини України
Очільник НАБУ Семен Кривонос. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

У другому півріччі 2024 року необхідне створення експертної установи при НАБУ, отримання незалежного прослуховання та пройти незалежний аудит установи, який буде взагалі першим за час її існування. 

Про це на пресконференції про підсумки роботи НАБУ та САП  розповів очільник НАБУ Семен Кривонос. 

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"Створення експертної установи — це надважливіше завдання для антикорупційної структури. Адже ризик впливу на розслідування НАБУ і САП – надзвичайно високий. Також це ризик витоку інформації про призначені експертизи, про їх затягування, перекручування їх змісту", — пояснив Кривонос.

Відтак, за його словами, посадовець не бачить жодного логічного пояснення, чому така установа не може бути утворена і задіяна саме у досудових розслідуваннях в антикорупційні сфері щодо топ-посадовців, які проводить НАБУ і САП. 

Другий пріоритет на друге півріччя 2024 року, є отримання незалежного прослуховування. Кривонос каже, що із 2019 року НАБУ має таку технічну підставу, але наразі ці речі нереалізовані. 

"Ми ведемо активні перемовини із СБУ, готуємо проект нормативно-правового акту, де чітко пропишемо етапи отримання технічної можливості для самостійної прослушки. Це коли НАБУ, отримавши ухвалу про отримання відповідної слідчої дії, немає необхідності СБУ просити здійснювати прослуховування для нас", — пояснив Кривонос. 

Також цьогоріч відомство чекатиме ще й незалежний аудит, який буде проведений вперше за час існування установи. 

Нагадаємо, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, очолюване ним відомство перевірить скандальний тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 8 липня. Однак відкривати кримінальне провадження поки що передчасно.
 

СБУ НАБУ корупція САП

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