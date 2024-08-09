НАБУ и САП подвели итоги работы - Новости Украины

Глава НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

За первое полугодие 2024 года в НАБУ начали 323 новых расследования, в которых 166 подозреваемых, 64 дела направлены в суд, вынесено 27 обвинительных приговоров и наказано 36 коррупционеров.

Об этом на пресс-конференции об итогах работы НАБУ и САП рассказал глава НАБУ Семен Кривонос.

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"Мы фокусируем наше внимание на топ-коррупции, на многомиллионных схемах, где убытки составляют сотни миллионов гривен. Это расследование по действующей коррупции, коррупционным схемам, возглавляемым смотрящими или высшими топ-чиновниками", — сказал чиновник.

По его словам, за первое полугодие на скамью подсудимых было отправлено 7 высших должностных лиц государства. Это чиновники категории А, народные депутаты и должностные лица разных государственных органов: 6 топ-чиновников, 11 руководителей предприятий, 5 судей и 5 депутатов областных советов.

"Было направлено 64 обвинительных акта в отношении 131 человека, причастного к коррупционным преступлениям. Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП составляет 3,7 млрд грн", — уточнил Кривонос.

Напомним, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, возглавляемое им ведомство проверит скандальный тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате российских обстрелов 8 июля. Однако открывать уголовное производство пока преждевременно.