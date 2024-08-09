НАБУ і САП підвели підсумки роботи - новини України

Очільник НАБУ Семен Кривонос та САП Олександр Клименко. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За перше півріччя 2024 року у НАБУ розпочали 323 нові розслідування, у яких є 166 підозрюваних, 64 справи скеровані до суду, винесено 27 обвинувальних вироків та покарано 36 корупціонерів.

Про це на пресконференції про підсумки роботи НАБУ та САП розповів очільник НАБУ Семен Кривонос.

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"Ми фокусуємо нашу увагу на топ-корупції, на багатомільйонних схемах, де збитки становлять сотні мільйонів гривень. Це розслідування по чинній корупції, корупційних схемах, які очолюються ''смотрящими'' або вищими топ-посадовцями", — сказав посадовець.

За його словами, за перше півріччя на лаву підсудних було відправлено 7 вищих посадовців держави. Це чиновники категорії А, народні депутати та посадовці різних державних органів. 6 топ-чиновників, 11 керівників підприємств, 5 суддів та 5 депутатів обласних рад.

"Було направлено 64 обвинувальні акти щодо 131 особи, причетної до корупційних злочинів. Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП становить 3,7 млрд грн", — уточнив Кривонос.

Нагадаємо, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, очолюване ним відомство перевірить скандальний тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 8 липня. Однак відкривати кримінальне провадження поки що передчасно.

