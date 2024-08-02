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В Нацполиции ответили, сколько удалось разоблачить лиц в поджогах военных авто

2 августа 2024 12:32
Виктория Козырь - редактор
Поджоги авто военных — сколько диверсантов уже разоблачили
Автомобиль военных, который сожгли злоумышленники. Фото: npu.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский рассказал, что правоохранители уже разоблачили 68 человек, причастных к поджогам автомобилей военных и волонтеров. Больше всего преступлений зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Об этом Вадим Дзюбинский рассказал в эфире телемарафона в пятницу, 2 августа.

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"Нацполиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений", — отметил Дзюбинский.

Он говорит, что поджоги совершают лица разной возрастной категории, лишь часть из них являются несовершеннолетними. По его словам, всех злоумышленников объединяет желание заработать быстрые и легкие деньги. Автомобили были подожжены по заказу представителей спецслужб России.

Обычно вербовка людей происходит через интернет, в частности через Telegram-каналы, где они находят объявление о работе. Затем анонимные администраторы связываются с ними и предлагают за денежное вознаграждение совершить поджоги автомобилей.

Дзюбинский отметил, что поджог авто военных квалифицируется как причинение вреда обороноспособности государства. Речь идет о ст. 113 (диверсия) и ст. 114 (препятствование действиям ВСУ) УК Украины. В случае наступления особо тяжких последствий это квалифицируется как терроризм.

За поджоги авто злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от трех лет до пожизненного заключения.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины задержала приспешников российской разведки, поджигавших автомобили украинских военных. Злоумышленниками оказались двое местных жителей.

Также в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до восьми лет заключения.

украинцы Украина поджог военные волонтеры автомобиль Нацполиция

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