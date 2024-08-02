Підпали авто військових — скільки диверсантів вже викрили

Автомобіль військових, який спалили зловмисники. Фото: npu.gov.ua

Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський розповів, що правоохоронці вже викрили 68 осіб, які причетні до підпалів автомобілів військових та волонтерів. Найбільше злочинів зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Про це Вадим Дзюбинський розповів в ефірі телемарафону у п'ятницю, 2 серпня.

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Підпали автомобілів військових

"Нацполіція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів", — зазначив Дзюбинський.

Він каже, що підпали скоюють особи різної вікової категорії, лише частина із них є неповнолітніми. За його словами, усіх зловмисників об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші. Автомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб Росії.

Зазвичай вербування людей відбувається через інтернет, зокрема через Telegram-канали, де вони знаходять оголошення про роботу. Потім анонімні адміністратори зв'язуються з ними і пропонують за грошову винагороду здійснити підпали автомобілів.

Дзюбинський наголосив, що підпал авто військових кваліфікується як заподіяння шкоди обороноздатності держави. Йдеться про ст. 113 (диверсія) і ст. 114 (перешкоджання діям ЗСУ) КК України. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм.

За підпали авто на зловмисників чекає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, у Львові Служба безпеки України затримала поплічників російської розвідки, які підпалювали автомобілі українських військових. Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців.

Також у Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.