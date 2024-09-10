Воздушная тревога в ряде областей Украины из-за дронов 10 сентября

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Поздно вечером, 10 сентября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Военные фиксируют движение вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в областях Украины вечером 10 сентября

По данным военных, первые беспилотники были замечены в 22:37. Они начали заходить через Сумскую область курсом на Полтавскую.

Позже, в 22:53, в Воздушных силах ВСУ отметили, что несколько групп ударных дронов движутся по территории Полтавской области в западном направлении.

"Новые группы БпЛА типа "Шахед" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины", — добавили военные в 23:13.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 23:10, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.