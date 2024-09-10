Повітряна тривога у низці областей України через дрони 10 вересня

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Пізно ввечері, 10 вересня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Військові фіксують рух ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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За даними військових, перші безпілотники були помічені о 22:37. Вони почали заходити через Сумську область курсом на Полтавську.

Пізніше, о 22:53, у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що декілька груп ударних дронів рухаються територією Полтавської області у західному напрямку.

"Нові групи БпЛА типу "Шахед" у південній частини Сумщини в напрямку Полтавщини", — додали військові о 23:13.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 23:10 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.