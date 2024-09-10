Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У низці областей України фіксують рух ворожих дронів arrow

У низці областей України фіксують рух ворожих дронів

10 вересня 2024 23:09
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у низці областей України через дрони 10 вересня
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 10 вересня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Військові фіксують рух ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в областях України ввечері 10 вересня

За даними військових, перші безпілотники були помічені о 22:37. Вони почали заходити через Сумську область курсом на Полтавську.

Пізніше, о 22:53, у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що декілька груп ударних дронів рухаються територією Полтавської області у західному напрямку.

"Нові групи БпЛА типу "Шахед" у південній частини Сумщини в напрямку Полтавщини", — додали військові о 23:13.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 23:10 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.

У низці областей України фіксують рух ворожих дронів - фото 1

Також важливі новини дня по темі:

дрон Шахід-136 повітряна тривога дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:16 Україна завдяки голам динамівців обіграла Північну Ірландію у відборі на Євро-2025

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:16 Ізраїльська художниця та діти розмалювали бомбосховище харківської лікарні

10 вересня 2024

23:53 Продавав привезені з фронту боєприпаси — як суд покарав військового

23:50 Депутата Київської міськради судитимуть за "продаж" посади директора ринку

23:45 У Кіберполіції попередили про шахраїв, які виманюють гроші через пропозицію онлайн-роботи

23:44 Історик зі Львова став лауреатом українсько-єврейської літературної премії

01:16 Україна завдяки голам динамівців обіграла Північну Ірландію у відборі на Євро-2025

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:16 Ізраїльська художниця та діти розмалювали бомбосховище харківської лікарні

10 вересня 2024

23:53 Продавав привезені з фронту боєприпаси — як суд покарав військового

23:50 Депутата Київської міськради судитимуть за "продаж" посади директора ринку

23:45 У Кіберполіції попередили про шахраїв, які виманюють гроші через пропозицію онлайн-роботи

23:44 Історик зі Львова став лауреатом українсько-єврейської літературної премії

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець