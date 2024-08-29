Отключение света — какие области остались без электроэнергии 29 августа

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света — перечень
29 августа 2024 15:25
Работа электриков. Фото: ДТЭК
В трех областях Украины и Киеве ввели экстренные отключения света. В настоящее время наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщают пресс-службы ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в четверг, 29 августа.
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Экстренные отключения света
В настоящее время экстренные отключения электроэнергии ввели в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Запорожский;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
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