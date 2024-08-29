Отключение света — какие области остались без электроэнергии 29 августа

Работа электриков. Фото: ДТЭК

В трех областях Украины и Киеве ввели экстренные отключения света. В настоящее время наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщают пресс-службы ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в четверг, 29 августа.

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В настоящее время экстренные отключения электроэнергии ввели в:

Киеве;

Киевской области;

Днепропетровской;

Донецкий;

Черкасской;

Черниговской;

Житомирской;

Кировоградской;

Запорожский;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот