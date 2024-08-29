Відключення світла — які області залишились без електроенергії 29 серпня

У низці областей України запровадили екстрені відключення світла — перелік
29 серпня 2024 15:25
Робота електриків. Фото: ДТЕК
У трьох областях України та Києві запровадили екстрені відключення світла. Наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі.
Про це повідомляють пресслужби ДТЕК та Укренерго у Telegram у четвер, 29 серпня.
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Наразі екстрені відключення електроенергії ввели у:
- Києві;
- Київській області;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Запорізькій;
- Харківській;
- Сумській;
- Полтавській.
"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що під час екстрених відключень графіки не діють.
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