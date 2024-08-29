Відключення світла — які області залишились без електроенергії 29 серпня

Робота електриків. Фото: ДТЕК

У трьох областях України та Києві запровадили екстрені відключення світла. Наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомляють пресслужби ДТЕК та Укренерго у Telegram у четвер, 29 серпня.

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Наразі екстрені відключення електроенергії ввели у:

Києві;

Київській області;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Харківській;

Сумській;

Полтавській.

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот