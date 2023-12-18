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В новом правительстве Польши заявили о трудностях с разблокировкой границы

18 декабря 2023 22:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В новом правительстве Польши заявили о трудностях с разблокировкой границы
Автомобильные очереди на границе с Польшей. Фото: Reuters/Yan Dobronosov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает протесты польских перевозчиков на границе виной предшественников. В настоящее время продолжается обсуждение решения этой проблемы.

Об этом заявил новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, пишет PAP.

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Климчак назвал протест польских перевозчиков на границе с Украиной "гордиевым узлом, который затягивался с каждым днем бездействия предшественников", и отметил, что решить его будет очень тяжело.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", — сказал он.

По словам министра, он каждый день говорит с протестующими, а через несколько дней должен встретиться с украинским министром Александром Кубраковым.

"Мы ищем общий знаменатель, учитывая который можно хотя бы приостановить акцию протеста", — добавил Климчак.

Напомним, что сегодня, 18 декабря, польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".

Известно, что к протесту польских перевозчиков в Дорогуске присоединяются фермеры аграрной ассоциации "Объединенная деревня".

Также мы писали, что на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик. Он стоял в автомобильной очереди.

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