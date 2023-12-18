Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У новому уряді Польщі заявили про труднощі з розблокуванням кордону arrow

У новому уряді Польщі заявили про труднощі з розблокуванням кордону

18 грудня 2023 22:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У новому уряді Польщі заявили про труднощі з розблокуванням кордону
Автомобільні черги на кордоні з Польщею. Фото: Reuters/Yan Dobronosov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вважає протести польських перевізників на кордоні виною попередників. Наразі триває обговорення щодо розв'язання цієї проблеми.

Про це заявив новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак, пише PAP.

Читайте також:

Розблокування кордону з Польщею

Климчак назвав протест польських перевізників на кордоні з Україною "гордієвим вузлом, який затягувався з кожним днем бездіяльності попередників", і зазначив, що розв'язати його буде дуже важко. 

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", — сказав він.

За словами міністра, він щодня говорить з протестувальниками, а за кілька днів має зустрітися з українським міністром Олександром Кубраковим.

"Ми шукаємо спільний знаменник, з огляду на який можна хоча б призупинити акцію протесту", — додав Климчак.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 грудня, польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".

Відомо, що до протесту польських перевізників у Дорогуську приєднуються фермери з аграрної асоціації "Об'єднане село". 

Також ми писали, що на кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник. Він стояв у автомобільній черзі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі