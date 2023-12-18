У новому уряді Польщі заявили про труднощі з розблокуванням кордону

Автомобільні черги на кордоні з Польщею. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вважає протести польських перевізників на кордоні виною попередників. Наразі триває обговорення щодо розв'язання цієї проблеми.

Про це заявив новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак, пише PAP.

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Климчак назвав протест польських перевізників на кордоні з Україною "гордієвим вузлом, який затягувався з кожним днем бездіяльності попередників", і зазначив, що розв'язати його буде дуже важко.

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", — сказав він.

За словами міністра, він щодня говорить з протестувальниками, а за кілька днів має зустрітися з українським міністром Олександром Кубраковим.

"Ми шукаємо спільний знаменник, з огляду на який можна хоча б призупинити акцію протесту", — додав Климчак.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 грудня, польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".

Відомо, що до протесту польських перевізників у Дорогуську приєднуються фермери з аграрної асоціації "Об'єднане село".

Також ми писали, що на кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник. Він стояв у автомобільній черзі.