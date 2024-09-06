В Павлограде погиб человек в результате обстрелов 6 сентября

В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки
Российские войска атаковали в Днепропетровской области город Павлоград в пятницу, 6 сентября. В результате этого есть раненые, появилась информация о погибшем.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Число пострадавших в Павлограде
По состоянию на 11:31 в Павлограде направили в больницы 18 пострадавших. Среди них есть ребенок — 9-летняя девочка.
В соцсетях появилось видео с последствиями атаки в Павлограде. На кадрах видно, что мощные обстрелы вынесли окна в жилых домах.
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В результате обстрелов в Павлограде погиб мужчина. В городе произошло несколько пожаров. В одном из жилых многоэтажных домов загорелась квартира. Спасатели потушили огонь и эвакуировали пять человек.
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