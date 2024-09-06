В Павлограде погиб человек в результате обстрелов 6 сентября

Взрывы в Павлограде. Фото архивное: Новости Донбасса

Российские войска атаковали в Днепропетровской области город Павлоград в пятницу, 6 сентября. В результате этого есть раненые, появилась информация о погибшем.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Число пострадавших в Павлограде

По состоянию на 11:31 в Павлограде направили в больницы 18 пострадавших. Среди них есть ребенок — 9-летняя девочка.

В соцсетях появилось видео с последствиями атаки в Павлограде. На кадрах видно, что мощные обстрелы вынесли окна в жилых домах.

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В результате обстрелов в Павлограде погиб мужчина. В городе произошло несколько пожаров. В одном из жилых многоэтажных домов загорелась квартира. Спасатели потушили огонь и эвакуировали пять человек.