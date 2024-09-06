У Павлограді загинула людина внаслідок обстрілів 6 вересня

Вибухи у Павлограді. Фото архівне: Новини Донбасу

Російські війська атакували у Дніпропетровській області місто Павлоград у п'ятницю, 6 вересня. Внаслідок цього є поранені, з'явилась інформація про загиблого.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Кількість постраждалих у Павлограді

Станом на 11:31 у Павлограді направили до лікарень 18 постраждалих осіб. Серед них є дитина — 9-річна дівчинка.

У соцмережах з'явилися відео з наслідками атаки у Павлограді. На кадрах видно, що потужні обстріли винесли вікна у житлових будинках.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Внаслідок обстрілів у Павлограді загинув чоловік. У місті сталося декілька пожеж. В одному з житлових багатоповерхових будинків загорілася квартира. Рятувальники загасили вогонь та евакуювали п'ятьох людей.