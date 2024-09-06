У Павлограді загинула людина внаслідок обстрілів 6 вересня

У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
Російські війська атакували у Дніпропетровській області місто Павлоград у п'ятницю, 6 вересня. Внаслідок цього є поранені, з'явилась інформація про загиблого.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Кількість постраждалих у Павлограді
Станом на 11:31 у Павлограді направили до лікарень 18 постраждалих осіб. Серед них є дитина — 9-річна дівчинка.
У соцмережах з'явилися відео з наслідками атаки у Павлограді. На кадрах видно, що потужні обстріли винесли вікна у житлових будинках.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Внаслідок обстрілів у Павлограді загинув чоловік. У місті сталося декілька пожеж. В одному з житлових багатоповерхових будинків загорілася квартира. Рятувальники загасили вогонь та евакуювали п'ятьох людей.
Читайте Новини.LIVE!