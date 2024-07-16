Почему США не позволяют Украине бить вглубь России — ответ Пентагона

Спикер Пентагона Пэт Райдер. Фото: скриншот

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки не позволяют Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России. По его словам, это может привести к распространению конфликта за пределы Украины.

Об этом Пэт Райдер сообщил в интервью "Голосу Америки", опубликованному в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Почему США не дают разрешения бить по РФ

Спикер Пентагона отметил, что США недавно одобрили удары Украины американскими боеприпасами по территории России вдоль границы в ответ на российские обстрелы.

"Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам. Но наша политика по ударам на большие расстояния не изменилась", — подчеркнул Райдер.

По его словам, США стремятся предотвратить эскалацию, которая может способствовать распространению конфликта за пределы Украины. Однако представитель Пентагона заверил, что США продолжат помогать Украине, чтобы она "имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа".

Удары Украины по территории России

Напомним, что США дали разрешение Украине на удары по территории России, однако это касается исключительно защиты Харьковской области, однако может распространяться и на другие украинские пограничные территории, которым грозит российская агрессия. В то же время у президента США Джо Байдена подчеркнули, что "это вопрос здравого смысла, а не географии".

В настоящее время страны активно обсуждают использование американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России.

Добавим, что США разрешили Украине наносить удары американским оружием по Крыму, поскольку этот регион является частью суверенной территории Украины.