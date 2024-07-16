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У Пентагоні пояснили, чому не дозволяють Україні завдавати ударів по Росії

16 липня 2024 01:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Чому США не дозволяють Україні бити вглиб Росії — відповідь Пентагону
Речник Пентагону Пет Райдер. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що Сполучені Штати Америки не дозволяють Україні завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії. За його словами, це може спричини до поширення конфлікту за межі України. 

Про це Пет Райдер повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому в понеділок, 15 липня.

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Речник Пентагону зазначив, що США нещодавно схвалили удари України американськими боєприпасами по території Росії вздовж кордону у відповідь на російські обстріли.

"Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям. Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася", — наголосив Райдер.

За його словами, США прагнуть запобігти ескалації, яка може посприяти поширенню конфлікту за межі України. Однак представник Пентагону запевнив, що США продовжать допомагати Україні, щоб вона "мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу".

Удари України по території Росії

Нагадаємо, що США дали дозвіл Україні на удари по території Росії, проте це стосується виключно захисту Харківської області, однак може поширюватися й на інші українські прикордонні території, яким загрожуватиме російська агресія. Водночас у президента США Джо Байдена наголосили, що "це питання здорового глузду, а не географії"

Щобільше наразі країни активно обговорюють використання американської далекобійної зброї для ударів глибоко в Росії.

Додамо, що США дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю по Криму, оскільки цей регіон є частиною суверенної території України.

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