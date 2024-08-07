В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из населенных пунктов пяти общин

Эвакуация людей. Иллюстративное фото: полиция Донбасса

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин. Эвакуировать планируют около шести тысяч жителей, из них 425 детей.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Владимир АРТЮХ во время телемарафона "Єдині новини" в среду, 7 августа.

Читайте также:

В Сумской области эвакуируют людей

Артюх отметил, что ситуация в Сумской области достаточно напряженная. Воздушная тревога в регионе длилась более суток.

"Очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области — это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было в Сумской области", — отметил начальник Сумской ОВА.

Он заявил, что 7 августа на заседании Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. По его словам, военное командование сообщило, что ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня я подписал распоряжение, которое вступает в действие с момента подписания о внедрении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. Задачи поставлены. Эвакуационные силы и средства подготовлены", — заявил Артюх.

Он добавил, что эвакуация касается около шести тысяч граждан, в том числе 425 детей.

"В первую очередь эвакуационные задачи поставления для семей с детьми. Уже есть подготовленные безопасные места, где они должны жить", — отметил глава Сумской ОВА.