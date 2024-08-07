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У п'яти громадах Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію — ОВА

7 серпня 2024 19:18
Валерія Барановська - редактор
На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію з населених пунктів п'яти громад
Евакуація людей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини
Валерія Барановська - редактор

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад. Евакуювати планують близько шести тисяч мешканців, з них 425 дітей.

Про це повідомив начальник  Сумської ОВА Володимир АРТЮХ під час телемарафону "Єдині новини" у середу, 7 серпня.

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Артюх зазначив, що ситуація у Сумській області наразі досить напружена. Повітряна тривога в регіоні тривала понад добу. 

"Дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині", — зазначив начальник Сумської ОВА.

Він заявив, що 7 серпня під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні. За його словами, військове командування повідомило, що ситуація під контролем Збройних Сил України. 

"Сьогодні я підписав розпорядження, яке вступає в дію з моменту підписання, щодо впровадження обов'язкової евакуації 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Задачі поставлені. Евакуаційні сили та засоби підготовлені", — заявив Артюх.

Він додав, що евакуація стосується близько шести тисяч громадян, серед яких 425 дітей.

"У першу чергу евакуаційні задачі поставлення для сімей із дітьми. Уже є підготовлені безпечні місця, де вони мають мешкати", — зауважив голова Сумської ОВА.

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