В полиции рассказали, есть ли контрабанда оружия из Украины в ЕС

Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский рассказал, что на территории Европейского Союза нет факта контрабандного перемещения оружия военного образца с территории Украины. По его словам, сейчас известно о 593 тысячах единиц утраченного и похищенного оружия.

Об этом Вадим Дзюбинский сказал во время конференции в Media Center Ukraine.

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"Относительно дезинформации и фейков со стороны России, мы понимаем риски того, что возможно через некоторое время в Европе выплывет оружие, которое они заявят, что это оружие, которое попало с территории Украины контрабандным путем", — подчеркнул Дзюбинский.

По его словам, все утраченное и похищенное оружие, которого сейчас насчитывается 593 тысячи, учтено, пронумеровано и о нем знают европейские партнеры Украины.

"Если такое оружие выплывет в любой стране Европы или мира, мы сразу будем понимать, что это вброс и фейк, что это работа российских спецслужб на дезинформацию и нарративы в отношении Украины", — добавил начальник Департамента уголовного розыска НПУ.

Пост Media Center Ukraine. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять фейки в Европейском союзе, несмотря на санкции. Они используют зеркальные для заблокированных ресурсов платформы.

Также мы писали, что российские СМИ распространяют новые фейки об Украине. Пропагандисты заявляют, якобы американские букмекеры делают ставки на политические убийства в Украине.