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У поліції розповіли, чи є контрабанда зброї з України до ЄС

30 листопада 2023 17:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У поліції розповіли, чи є контрабанда зброї з України до ЄС
Начальник Департаменту карного розшуку НПУ Вадим Дзюбинський. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Департаменту карного розшуку НПУ Вадим Дзюбинський розповів, що на території Європейського Союзу немає жодного факту контрабандного переміщення зброї військового зразка з території України. За його словами, наразі відомо про 593 тисячі одиниці втраченої та викраденої зброї.

Про це Вадим Дзюбинський сказав під час конференції в Media Center Ukraine.

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Контрабанда зброї з України до ЄС

"Щодо дезінформації та фейків зі сторони Росії, ми розуміємо ризики того, що можливо через деякий час в Європі випливе зброя, яку вони заявлять, що це зброя, яка потрапила з території України контрабандним шляхом", — наголосив Дзюбинський.

За його словами, вся втрачена та викрадена зброя, якої наразі нараховується 593 тисячі, облікована, пронумерована і про неї знають європейські партнери України.

"Якщо така зброя випливе в будь-якій країні Європи чи світу, ми відразу будемо розуміти, що це вкид та фейк, що це робота російських спецслужб на дезінформацію і на наративи відносно України", — додав начальник Департаменту карного розшуку НПУ.

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Допис Media Center Ukraine. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати фейки в Європейському союзі, попри санкції. Вони використовують дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

Також ми писали, що російські ЗМІ розповсюджують нові фейки про Україну. Пропагандисти заявляють, нібито американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні.

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