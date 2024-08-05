Украинские гастарбайтеры в Польше — наши граждане выбирают Германию

Украинские работники в Польше. Фото: Reuters

В Польше ощущается дефицит рабочих рук, причиной которого является сокращение миграции украинцев. Из-за лучших условий жизни и труда многие наши земляки предпочитают Германию.

Об этом пишет Rzeczpospolita в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Дефицит рабочих рук в Польше

Польские компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий только увеличивается от квартала к кварталу.

Наиболее острая проблема в строительных, производственных компаниях, транспорте и логистике, где работают многие мигранты.

Экономисты считают, что ситуация может еще усложниться, поскольку "потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым (например, Украины и Беларуси) постепенно исчерпывается. Правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран".

Демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы.

Куда бегут украинцы

В последнее время основной поток украинских беженцев движется в Германию. В этой стране и пособие, и зарплата значительно выше, чем в Польше.

Кроме того, многие украинцы, которые раньше жили в Польше, по тем же причинам переезжают в Германию.