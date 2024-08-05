Українські заробітчани у Польщі — наші громадяни обирають Німеччину

Українські заробітчани у Польщі. Фото: Reuters

У Польщі відчувається дефіцит робочих рук, причиною якого є скорочення міграції українців. Через кращі умови життя і праці, багато наших земляків віддають перевагу Німеччині.

Про це пише Rzeczpospolita у понеділок, 5 серпня.

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Дефіцит робочих рук у Польщі

Польські компанії все частіше зіштовхуються з проблемами під час найму співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується від кварталу до кварталу.

Найбільш гостра проблема у будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще ускладнитися, оскільки "потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується. Уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн".

Демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.

Куди тікають українці

Останнім часом основний потік українських біженців рухається до Німеччини. В цій країні і допомога, і зарплата значно вища, ніж у Польщі.

Окрім того, багато українців, які раніше жили в Польщі, з тих же причин переїздять до Німеччини.