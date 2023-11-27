В Польше вооруженные футбольные фанаты жестоко избили украинцев — омбудсман отреагировал

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот

В Польше группа вооруженных футбольных фанатов совершила нападение на двух граждан Украины. Они избили мужчин и ограбили их.

Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

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"Мне стало известно, что в польском городе Каменец-Зомбковицкий в августе 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали два украинских граждан. Они начали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности, а после избиения ограбили украинцев", — написал Лубинец.

Он сообщил, что безотлагательно обратился в министерство иностранных дел Украины с целью обеспечения надлежащего реагирования на этот ужасающий и недопустимый случай совершения противоправных действий против граждан Украины.

"Соблюдение прав граждан Украины независимо от места их пребывания является приоритетом для нашего института", — добавил омбудсман.

Реакция польских властей

Польская сторона сообщила омбудсмана, что под наблюдением окружной прокуратуры города Валбжих осуществляется расследование по уголовному делу по факту совершения преступления против граждан Украины.

"Шестерых участников нападения задержали сразу после преступления. Лидеру группировки, который был наиболее агрессивным к украинцам окружной суд в Зомбковице-Шленском назначил временный арест сроком на три месяца", — рассказал Лубинец.

В отношении пяти других нападавших, в частности одного несовершеннолетнего, применили меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим или контактировать с ними. Остальные участники инцидента скрываются от полиции.

"Отмечу, что дело находится на контроле Генерального консульства Украины во Вроцлаве", — заверил Лубинец.

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Напоминаем, что в соцсетях появилась информация о том, что преподавательница Днепровского государственного медицинского университета требовала от студентки отвечать только на русском языке. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на подобный инцидент.