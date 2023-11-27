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У Польщі озброєні футбольні фанати жорстоко побили українців — омбудсман відреагував

27 листопада 2023 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Польщі озброєні футбольні фанати жорстоко побили українців — омбудсман відреагував
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Польщі група озброєних футбольних фанатів здійснила напад на двох громадян України. Вони побили чоловіків та пограбували їх.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

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"Мені стало відомо, що у польському місті Каменець-Зомбковицький  у серпні 17 озброєних футбольних фанатів прийшли до домівки, де проживали двоє українських громадян. Вони почали погрожувати, а також бити чоловіків через їхню національність, а після побиття пограбували українців", — написав Лубінець.

Він повідомив, що невідкладно звернувся до Міністерства закордонних справ України з метою забезпечення належного реагування на цей жахливий та неприпустимий випадок вчинення протиправних дій проти громадян України.

"Додержання прав громадян України, незалежно від місця їх перебування, є пріоритетом для нашої інституції", — додав омбудсман.

Реакція польської влади

Польська сторона повідомила омбудсмана, що під наглядом окружної прокуратури міста Валбжих здійснюється розслідування у кримінальній справі за фактом вчинення злочину проти громадян України.

"Шістьох учасників нападу затримали відразу після злочину. Лідеру угруповання, який був найбільш агресивним до українців, окружний суд у Зомбковіце-Шльонськєму призначив тимчасовий арешт на строк три місяці", — розповів Лубінець.

Сстосовно п’яти інших нападників, зокрема одного неповнолітнього, застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих або контактувати з ними. Інші учасники інциденту переховуються від поліції.

"Зазначу, що справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві", — запевнив Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ситуація щодо звернення до СБУ з приводу перевірки висловлювань Ірини Фаріон в ефірі YouTube-каналу "5 канал" набирає нових обертів. За його словами журналістка Яніна Соколова звинуватила його у закликах відповідних органів перевірити канал. 

Нагадуємо, що у соцмережах з'явилася інформація про те, що викладачка Дніпровського державного медичного університету вимагала від студентки відповідати лише російською мовою. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на такий інцидент.

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