Заявление Кулебы по Волынской трагедии — реакция Польши

Спикер Сейма Польши Шимон Головня. Фото: Укринформ

В Польше объяснили, что разногласия с Украиной по историческим событиям будут обсуждаться после ее вступления в Европейский союз. Речь идет о разногласиях по поводу исторической памяти о Волынской трагедии.

Об этом заявил маршалок польского сейма Шимон Головня на конференции Globsec в Праге.

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По словам спикера польского сейма, Украина должна стать членом Европейского союза, несмотря на разногласия по Волынской трагедии.

"Если вы спрашиваете меня, должна ли Украина быть членом ЕС, несмотря на те или иные вещи, то да, Украина должна быть членом ЕС. Но мы и дальше будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и дальше, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", — сказал Головня.

Заявление Шимона Головни — что предшествовало

Напомним, 30 августа глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на то, что встреча проходит в городе Ольштын, "куда украинское население было переселено в 1947 году в ходе операции "Висла". Это Кулеба заявил во время встречи с польским коллегой Радославом Сикорским".

Части польского политикума стали возмущенными словами Кулебы. Также глава МИД сказал, что польско-украинское прошлое было непростым, а Россия не упускает возможности раздувать такие исторические вопросы для достижения своих целей.

После этого Кулебу спросили, когда Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов.

Кулеба в ответ спросил, знает ли слушательница об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев в другую часть Польши, часть из которых так оказались в частности в Ольштыне. Он сказал о территориях, которые охватывала операция, как об украинских землях.

Возмущение польских политиков

Бывший премьер от "ПиС" Беата Шидло назвала слова Кулебы "беспрецедентными" и добавила, что это выглядит пренебрежением после всей помощи, оказанной Польшей.

Бывший спикер МИД Польши при предыдущей власти Лукаш Ясина заявил, что Украина "слишком много делает, чтобы настроить поляков против себя".

Мэр Хелма Якуб Банашек , также представитель "ПиС", заявил, что испытывает большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет".

В МИД Украины впоследствии уточнили, что Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше .

"Я думаю, этот комментарий министра Кулебы был не очень удачным, и ему не хватало контекста", — сказал Шимон Головня.