Заява Кулеби щодо Волинської трагедії — реакція Польщі

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня. Фото: Укрінформ

У Польщі пояснили, що розбіжності з Україною щодо історичних подій обговорюватимуть після її вступу до Європейського союзу. Йдеться про розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію.

Про це заявив маршалок польського сейму Шимон Головня на безпековій конференції Globsec у Празі.

Читайте також:

Історичні розбіжності Польщі та України

За словами спікера польського сейму, Україна має стати членом Європейського союзу попри розбіжності щодо Волинської трагедії.

"Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС, попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС. Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", — сказав Головня.

Заява Шимона Головні — що передувало

Нагадаємо, 30 серпня голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на те, що зустріч відбувається в місті Ольштин, "куди українське населення було переселено у 1947 році в ході операції "Вісла". Це Кулеба заявив під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським.

Частини польського політикуму стали обурилася словами Кулеби. Також голова МЗС сказав, що польсько-українське минуле бувало непростим, а Росія не втрачає нагоди роздмухувати такі історичні питання задля досягнення своїх цілей.

Після того Кулебу спитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років.

Кулеба у відповідь запитав, чи слухачка знає про операцію "Вісла" 1947 року з примусового переселення українців в іншу частину Польщі, частина з яких так опинилися зокрема в Ольштині. Він сказав про території, які охоплювала операція, як про українські землі.

Обурення польських політиків

Колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло назвала слова Кулеби "безпрецедентними" та додала, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща.

Колишній речник МЗС Польщі за попередньої влади Лукаш Ясіна заявив, що Україна "забагато робить, щоб налаштувати поляків проти себе".

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде".

У МЗС України згодом уточнили, що Кулеба не висловлював територіальних претензій до Польщі.

"Я думаю, цей коментар міністра Кулеби був не дуже вдалий, і йому не вистачало контексту", — сказав Шимон Головня.