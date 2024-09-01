Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Польщі пояснили, коли настане вдалий час для розгляду розбіжностей з Україною щодо історії arrow

У Польщі пояснили, коли настане вдалий час для розгляду розбіжностей з Україною щодо історії

1 вересня 2024 08:04
Галина Шподарева - редактор
Заява Кулеби щодо Волинської трагедії — реакція Польщі
Спікер Сейму Польщі Шимон Головня. Фото: Укрінформ
Галина Шподарева - редактор

У Польщі пояснили, що розбіжності з Україною щодо історичних подій обговорюватимуть після її вступу до Європейського союзу. Йдеться про розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію. 

Про це заявив маршалок польського сейму Шимон Головня на безпековій конференції Globsec у Празі. 

Читайте також:

Історичні розбіжності Польщі та України

За словами спікера польського сейму, Україна має стати членом Європейського союзу попри розбіжності щодо Волинської трагедії.

"Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС, попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС. Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", — сказав Головня.

Заява Шимона Головні — що передувало

Нагадаємо, 30 серпня голова міністерства закордонних справ України  Дмитро Кулеба вказав на те, що зустріч відбувається в місті Ольштин, "куди українське населення було переселено у 1947 році в ході операції "Вісла". Це Кулеба заявив під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським

Частини польського політикуму стали обурилася словами Кулеби. Також голова МЗС сказав, що польсько-українське минуле бувало непростим, а Росія не втрачає нагоди роздмухувати такі історичні питання задля досягнення своїх цілей. 

Після того Кулебу спитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років.

Кулеба у відповідь запитав, чи слухачка знає про операцію "Вісла" 1947 року з примусового переселення українців в іншу частину Польщі, частина з яких так опинилися зокрема в Ольштині. Він сказав про території, які охоплювала операція, як про українські землі. 

Обурення польських політиків

Колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло назвала слова Кулеби "безпрецедентними" та додала, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща.  

Колишній речник МЗС Польщі за попередньої влади Лукаш Ясіна заявив, що Україна "забагато робить, щоб налаштувати поляків проти себе".

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде". 

У МЗС України згодом уточнили, що Кулеба не висловлював територіальних претензій до Польщі.

"Я думаю, цей коментар міністра Кулеби був не дуже вдалий, і йому не вистачало контексту", — сказав Шимон Головня.

Також важливі новини дня по темі:

Дмитро Кулеба Польща історія політики Сейм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

08:29 Передавав психотропні речовини клієнтам "з рук в руки" — у Львові затримали наркоторговця

08:08 Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог атакував селище, поранено вагітну жінку

08:04 У Польщі пояснили, коли настане вдалий час для розгляду розбіжностей з Україною щодо історії

08:02 Львів'янин проігнорував бойову повістку і не прийшов до пункту збору — яке рішення виніс суд

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

07:48 Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з 1 вересня — скільки й за що платитимуть

07:26 Ворог перекинув кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область, — ISW

07:21 Дитина не хотіла їхати до матері в Данію та бажала залишитись з батьком в Україні — що вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких напрямках зібрався транспорт

08:29 Передавав психотропні речовини клієнтам "з рук в руки" — у Львові затримали наркоторговця

08:08 Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог атакував селище, поранено вагітну жінку

08:04 У Польщі пояснили, коли настане вдалий час для розгляду розбіжностей з Україною щодо історії

08:02 Львів'янин проігнорував бойову повістку і не прийшов до пункту збору — яке рішення виніс суд

07:48 Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з 1 вересня — скільки й за що платитимуть

07:26 Ворог перекинув кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область, — ISW

07:21 Дитина не хотіла їхати до матері в Данію та бажала залишитись з батьком в Україні — що вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких напрямках зібрався транспорт

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з кредитки 95,9 тис. грн — на чию сторону став суд

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку