В Полтаве в третий раз вынесли приговор мужчине, которого задержали с "наркозакладкой" — какое наказание ему избрали

Судья. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Жителя города Кобеляки Полтавской области в третий раз задержали с "наркозакладкой". Весной ему уже вынесли два приговора за аналогичное нарушение.

Об этом говорится в приговоре, который Полтавский районный суд Полтавской области вынес во вторник, 13 августа.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый Ростислав Мишталь имеет средне-специальное образование, женат и содержит пятилетнего ребенка. Официального трудоустройства у него нет.

В марте текущего года мужчине вынесли два приговора за приобретение и хранение наркотических веществ. Тогда его приговорили к уплате 17 тысяч гривен штрафа и одному году и одному месяцу условного наказания, однако Мишталь на этом не остановился.

Вечером 13 мая он через Telegram-канал за 577 гривен заказал у пользователя с ником "Бот автопродаж" один грамм PVP. Психотропное вещество фигурант планировал употреблять сам. Утром 14 мая он, узнав координаты "закладки", отправился в село Горбановка, чтобы ее отыскать и забрать, а около 13:00 его остановили патрульные. Сопротивляться правоохранителям задержанный не стал — добровольно отдал им наркотик.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Согласно решению суда, он проведет один год и один месяц за решеткой, а также должен оплатить 2 300 гривен экспертных расходов.

Приговор пока не вступил в силу. В течение 30 дней со дня объявления его можно обжаловать в Полтавском апелляционном суде.