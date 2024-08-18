Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Полтаві чоловіка втретє спіймали з "наркозакладкою" — що вирішив суд arrow

У Полтаві чоловіка втретє спіймали з "наркозакладкою" — що вирішив суд

18 серпня 2024 23:53
Чекарьова Марія - редактор
У Полтаві втретє винесли вирок чоловіку, якого затримали з "наркозакладкою" — яке покарання йому обрали
Суддя. Фото ілюстративне: istockphoto.com
Чекарьова Марія - редактор

Жителя міста Кобеляки Полтавської області втретє затримали з "наркозакладкою". Навесні йому вже винесли два вироки за аналогічне порушення.

Про це йдеться у вироку, який Полтавський районний суд Полтавської області ухвалив у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений Ростислав Мішталь має середньо-спеціальну освіту, одружений та утримує п'ятирічну дитину. Офіційного працевлаштування в нього немає.

У березні поточного року чоловіку винесли два вироки за придбання та зберігання наркотичних речовин. Тоді його засудили до сплати 17 тисяч гривень штрафу та одного року й одного місяця умовного покарання, однак Мішталь на цьому не зупинився.

Увечері 13 травня він через Telegram-канал за 577 гривень замовив у користувача з ніком "Бот автопродаж" один грам PVP. Психотропну речовину фігурант планував вжити сам. Зранку 14 травня він, дізнавшися координати "закладки", вирушив до села Горбанівка, аби її відшукати й забрати, а близько 13:00 його зупинили патрульні. Чинити супротив правоохоронцям затриманий не став — добровільно віддав їм наркотик.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Згідно із рішенням суду, він проведе один рік та один місяць за ґратами, а також має сплатити 2 300 гривень експертних витрат.

Вирок поки що не набрав чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити в Полтавському апеляційному суді.

Також важливі новини дня по темі:

суд наркотики Полтавська область судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:25 Україну очікує найспекотніший тиждень серпня — синоптики дали прогноз

00:10 Сирського могли звільнити, а Захід поставили перед фактом — The Economist про Курську операцію ЗСУ

18 серпня 2024

23:53 У Полтаві чоловіка втретє спіймали з "наркозакладкою" — що вирішив суд

23:50 Загроза балістики та атака ударних БпЛА — які області України в небезпеці

23:48 В Італії оштрафували 19-річного українця, який залишив "автограф" на стінах Колізею

23:35 Мавпяча віспа швидко розповсюджується — 1200 нових заражень в Африці

22:53 Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції ЗСУ в Курській області

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

22:52 Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра

22:45 Ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:33 Чоловік не з'явився до ТЦК на виряджання до військової частини через похмілля — суд виніс вирок

00:25 Україну очікує найспекотніший тиждень серпня — синоптики дали прогноз

00:10 Сирського могли звільнити, а Захід поставили перед фактом — The Economist про Курську операцію ЗСУ

18 серпня 2024

23:53 У Полтаві чоловіка втретє спіймали з "наркозакладкою" — що вирішив суд

23:50 Загроза балістики та атака ударних БпЛА — які області України в небезпеці

23:48 В Італії оштрафували 19-річного українця, який залишив "автограф" на стінах Колізею

23:35 Мавпяча віспа швидко розповсюджується — 1200 нових заражень в Африці

22:53 Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції ЗСУ в Курській області

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

22:52 Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра

22:45 Ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:33 Чоловік не з'явився до ТЦК на виряджання до військової частини через похмілля — суд виніс вирок

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі