У Полтаві втретє винесли вирок чоловіку, якого затримали з "наркозакладкою" — яке покарання йому обрали

Суддя. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Жителя міста Кобеляки Полтавської області втретє затримали з "наркозакладкою". Навесні йому вже винесли два вироки за аналогічне порушення.

Про це йдеться у вироку, який Полтавський районний суд Полтавської області ухвалив у вівторок, 13 серпня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений Ростислав Мішталь має середньо-спеціальну освіту, одружений та утримує п'ятирічну дитину. Офіційного працевлаштування в нього немає.

У березні поточного року чоловіку винесли два вироки за придбання та зберігання наркотичних речовин. Тоді його засудили до сплати 17 тисяч гривень штрафу та одного року й одного місяця умовного покарання, однак Мішталь на цьому не зупинився.

Увечері 13 травня він через Telegram-канал за 577 гривень замовив у користувача з ніком "Бот автопродаж" один грам PVP. Психотропну речовину фігурант планував вжити сам. Зранку 14 травня він, дізнавшися координати "закладки", вирушив до села Горбанівка, аби її відшукати й забрати, а близько 13:00 його зупинили патрульні. Чинити супротив правоохоронцям затриманий не став — добровільно віддав їм наркотик.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Згідно із рішенням суду, він проведе один рік та один місяць за ґратами, а також має сплатити 2 300 гривень експертних витрат.

Вирок поки що не набрав чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити в Полтавському апеляційному суді.