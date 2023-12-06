В Полтаве массово отравились студенты юридического вуза

Пациент на больничной койке. Фото: pexels.com

Минувшей ночью за медицинской помощью обратились около 30 студентов Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого с отравлением. Причины инцидента устанавливаются профильной комиссией.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

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По предварительной информации, пострадавшие, вероятно, питались в столовой Полтавского политехнического университета имени Юрия Кондратюка. Медики зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции у 27 человек.

Пронин также отметил, что в настоящее время создана профильная комиссия. На месте работают специалисты Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Проверка проходит и в столовой учебного заведения.

"О причинах инцидента сообщат после проверок. Больше деталей впоследствии. Держим ситуацию на контроле", — сообщил Пронин.

Сообщения о массовом отравлении студентов в Полтаве

Напомним, в ноябре в полицию от медицинских работников поступило сообщение о массовом отравлении студентов в Одессе. Речь идет о столе в двух учебных заведениях, где отравилось более полусотни курсантов.