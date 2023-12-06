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У Полтаві масово потруїлися студенти юридичного вишу

6 грудня 2023 12:05
- Руслан Худоярков
У Полтаві масово потруїлися студенти юридичного вишу
Пацієнт на лікарняному ліжку. Фото: pexels.com
- Руслан Худоярков

Минулої ночі по медичну допомогу звернулися майже 30 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого з отруєнням. Причини інциденту нині встановлюються профільною комісією.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

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За попередньою інформацією, постраждалі, ймовірно, харчувалися у їдальні Полтавського політехнічного університету імені Юрія Кондратюка. Медики зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції у 27 людей.

Пронін також зазначив, що наразі створена профільна комісія. На місці працюють спеціалісти Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Перевірка проходить і в їдальні навчального закладу.

"Про причини інциденту повідомлять після перевірок. Більше деталей згодом. Тримаємо ситуацію на контролі", — повідомив Пронін.

Повідомлення про масове отруєння студентів у Полтаві
Повідомлення про масове отруєння студентів у Полтаві

Нагадаємо, у листопаді до поліції від медичних працівників надійшло повідомлення про масове отруєння студентів в Одесі. Йдеться про їдальні у двох навчальних закладах, де отруїлося понад пів сотні курсантів.

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