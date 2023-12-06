У Полтаві масово потруїлися студенти юридичного вишу

Пацієнт на лікарняному ліжку. Фото: pexels.com

Минулої ночі по медичну допомогу звернулися майже 30 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого з отруєнням. Причини інциденту нині встановлюються профільною комісією.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

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Масове отруєння у Полтаві

За попередньою інформацією, постраждалі, ймовірно, харчувалися у їдальні Полтавського політехнічного університету імені Юрія Кондратюка. Медики зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції у 27 людей.

Пронін також зазначив, що наразі створена профільна комісія. На місці працюють спеціалісти Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Перевірка проходить і в їдальні навчального закладу.

"Про причини інциденту повідомлять після перевірок. Більше деталей згодом. Тримаємо ситуацію на контролі", — повідомив Пронін.

Повідомлення про масове отруєння студентів у Полтаві

Нагадаємо, у листопаді до поліції від медичних працівників надійшло повідомлення про масове отруєння студентів в Одесі. Йдеться про їдальні у двох навчальних закладах, де отруїлося понад пів сотні курсантів.