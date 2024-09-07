Удар по Институту связи 3 сентября - в Полтаве попрощались с погибшими

В Полтаве простились с погибшими в результате атаки на учебное заведение. Фото: Суспільне

В Полтаве состоялась церемония прощания с шестью погибшими в результате российского ракетного удара по Институту связи во вторник, 3 сентября. Всего от атаки погибло 55 человек, большинство из которых были военными преподавателями, инженерами и курсантами.

Об этом сообщает Суспільне в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

В Полтаве простились с погибшими в результате удара 3 сентября

В субботу, 7 сентября, возле Свято-Успенского собора ПЦУ в Полтаве состоялась церемония прощания с шестью погибшими в результате ракетного удара России по зданию Института связи 3 сентября. Общее количество погибших в заведении того дня составляет 55 человек из разных городов Украины.

Прощание родных с погибшими в результате российского удара по Полтаве 3 сентября. Фото: Суспільне

В Минобороны сообщали, что промежуток между объявлением тревоги и попаданием был коротким, поэтому взрывы застали людей в момент эвакуации в бомбоубежища.

Прощание с погибшими в Киеве. Фото: Суспільне

Среди погибших есть военные преподаватели, инженеры и курсанты. Самому старшему погибшему было 55 лет, самому младшему — 31 год.

Родные, друзья, знакомые, которые пришли попрощаться с погибшими. Фото: Суспільне

Сегодня произошло захоронение шести погибших: