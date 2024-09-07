Удар по Институту связи 3 сентября - в Полтаве попрощались с погибшими

В Полтаве попрощались с шестью погибшими во время ракетного удара по учебному заведению
В Полтаве состоялась церемония прощания с шестью погибшими в результате российского ракетного удара по Институту связи во вторник, 3 сентября. Всего от атаки погибло 55 человек, большинство из которых были военными преподавателями, инженерами и курсантами.
Об этом сообщает Суспільне в субботу, 7 сентября.
В Полтаве простились с погибшими в результате удара 3 сентября
В субботу, 7 сентября, возле Свято-Успенского собора ПЦУ в Полтаве состоялась церемония прощания с шестью погибшими в результате ракетного удара России по зданию Института связи 3 сентября. Общее количество погибших в заведении того дня составляет 55 человек из разных городов Украины.
В Минобороны сообщали, что промежуток между объявлением тревоги и попаданием был коротким, поэтому взрывы застали людей в момент эвакуации в бомбоубежища.
Среди погибших есть военные преподаватели, инженеры и курсанты. Самому старшему погибшему было 55 лет, самому младшему — 31 год.
Сегодня произошло захоронение шести погибших:
- подполковника, старшего преподавателя военного колледжа института телекоммуникаций и информатизации 52-летнего Андрея Назаренко;
- подполковника, помощника начальника колледжа 50-летнего Сергея Дюдюка;
- майора, старшего инженера технической части воинской части 55-летнего Сергея Андрущука;
- младшего сержанта, инструктора учебного взвода связи 31-летнего Виталия Кучерука;
- солдата, водителя отделения автомобильного взвода 32-летнего Дмитрия Рычагова;
- солдата, курсанта учебного взвода 52-летнего Владимира Куликова.
Читайте Новини.LIVE!