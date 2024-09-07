Удар по Інституту зв'язку 3 вересня — у Полтаві попрощалися із загиблими

У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок атаки на навчальний заклад. Фото: Суспільне

У Полтаві відбулася церемонія прощання з шістьма загиблими внаслідок російського ракетного удару по Інституту зв’язку у вівторок, 3 вересня. Загалом від атаки загинуло 55 осіб, більшість з яких були військовими викладачами, інженерами та курсантами.

Про це повідомляє Суспільне у суботу, 7 вересня.

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У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок удару 3 вересня

У суботу, 7 вересня, біля Свято-Успенського собору ПЦУ в Полтаві відбулася церемонія прощання з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару Росії по будівлі Інституту зв’язку 3 вересня. Загальна кількість загиблих у закладі того дня становить 55 осіб із різних міст України.

Прощання рідних із загиблими внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Фото: Суспільне

У Міноборони повідомляли, що проміжок між оголошенням тривоги і влучанням був коротким, тому вибухи застали людей у момент евакуації у бомбосховища.

Прощання із загиблими у Полтаві. Фото: Суспільне

Серед загиблих є військові викладачі, інженери та курсанти. Найстаршому загиблому було 55 років, наймолодшому – 31 рік.

Рідні, друзі, знайомі, які прийшли попрощатися із загиблими. Фото: Суспільне

Сьогодні відбулося поховання шести загиблих: