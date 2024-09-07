Удар по Інституту зв'язку 3 вересня — у Полтаві попрощалися із загиблими

У Полтаві попрощалися з шістьма загиблими під час ракетного удару по навчальному закладу
У Полтаві відбулася церемонія прощання з шістьма загиблими внаслідок російського ракетного удару по Інституту зв’язку у вівторок, 3 вересня. Загалом від атаки загинуло 55 осіб, більшість з яких були військовими викладачами, інженерами та курсантами.
Про це повідомляє Суспільне у суботу, 7 вересня.
У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок удару 3 вересня
У суботу, 7 вересня, біля Свято-Успенського собору ПЦУ в Полтаві відбулася церемонія прощання з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару Росії по будівлі Інституту зв’язку 3 вересня. Загальна кількість загиблих у закладі того дня становить 55 осіб із різних міст України.
У Міноборони повідомляли, що проміжок між оголошенням тривоги і влучанням був коротким, тому вибухи застали людей у момент евакуації у бомбосховища.
Серед загиблих є військові викладачі, інженери та курсанти. Найстаршому загиблому було 55 років, наймолодшому – 31 рік.
Сьогодні відбулося поховання шести загиблих:
- підполковника, старшого викладача військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації 52-річного Андрія Назаренка;
- підполковника, помічника начальника коледжу 50-річного Сергія Дюдюка;
- майора, старшого інженера технічної частини військової частини 55-річного Сергія Андрущука;
- молодшого сержанта, інструктора навчального взводу зв’язку 31-річного Віталія Кучерука;
- солдата, водія відділення автомобільного взводу 32-річного Дмитра Ричагова;
- солдата, курсанта навчального взводу 52-річного Володимира Кулікова.
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